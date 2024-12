Palermo, oggi “meet & greet” all’Old Wild West del Conca D’Oro: presenti tre calciatori rosanero

Dopo la brillante vittoria contro lo Spezia, il Palermo è già concentrato sulla prossima sfida, la trasferta contro la Carrarese, in programma sabato 7 dicembre. In vista di questo importante appuntamento, i rosanero stanno affrontando una settimana di intensi allenamenti. Tuttavia, non mancano le iniziative per avvicinare la squadra ai propri tifosi: il club ha infatti organizzato un meet & greet per mercoledì 4 dicembre, un’occasione unica per i supporter di incontrare da vicino i loro beniamini.

L’appuntamento all’Old Wild West del Conca D’Oro

Il meet & greet si terrà all’interno dell’Old Wild West del centro commerciale Conca D’Oro, uno degli sponsor ufficiali del Palermo nelle ultime stagioni. L’evento avrà inizio alle ore 19 e vedrà la partecipazione di tre volti chiave della rosa rosanero: Dario Saric, Filippo Ranocchia e Niccolò Pierozzi.

Sarà un’occasione speciale per i tifosi, che potranno scattare foto, ricevere autografi e trascorrere qualche momento in compagnia dei giocatori del club. Iniziative come questa rafforzano il legame tra il Palermo e i suoi sostenitori, elemento fondamentale per una squadra che punta a grandi traguardi in questa stagione.