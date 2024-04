Palermo verso il Parma: seduta pomeridiana per i rosanero. Il report

Attraverso il sito ufficiale il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno:

“È proseguita questo pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara casalinga contro il Parma.

Nella prima parte della seduta i rosanero hanno lavorato divisi in due gruppi: forza in palestra per il primo, mentre il secondo ha svolto un lavoro metabolico in campo. A seguire i difensori hanno effettuato un lavoro tattico sulla fase difensiva, mentre i centrocampisti e gli attaccanti un circuito tecnico.

La squadra guidata da Michele Mignani ha concluso l’allenamento con un’esercitazione tattica ed una partita finale in una porzione ridotta del campo”.