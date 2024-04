Palermo C5 femminile, le rosanero sognano la promozione in B

Stagione da incorniciare per il Palermo Calcio a5 femminile, unica compagine di futsal del capoluogo siciliano nel panorama regionale: le ladies rosanero, infatti, dopo aver chiuso la regular season di serie C al secondo posto, continuano il loro straordinario cammino nei playoff.

La squadra del Presidente Salvo Messeri è a un passo dalla finalissima per la promozione in serie B dopo aver superato in scioltezza la fase provinciale (triangolare dominato dalle rosanero con due vittorie, 1-8 in casa del Villabate e 4-0 tra le mura amiche contro il Real Sports Cefalù).

Nel dettaglio, per accedere alla finalissima, basterà un pareggio nell’ultimo atto dei playoff regionali, match tra Palermo Calcio a5 e Agira in programma domenica 21 aprile, alle ore 19, al Tocha Stadium.

In questo secondo triangolare dei playoff le ladies rosanero hanno a disposizione due risultati (pareggio o vittoria) per chiudere il girone al primo posto in virtù della loro vittoria corsara per 2-3 in casa della New Team Etneo squadra che, successivamente, con un rotondo 3-0, ha sconfitto Agira, prossimo avversario del Palermo C5.

Come detto in precedenza il Palermo Calcio a5 femminile, nel match inaugurale della fase regionale dei playoff, si è imposto 3-2 in casa della New Team Etneo grazie a una superlativa prestazione.

PRIMO TEMPO:

Gara combattutissima, sin dal fischio d’inizio.

Col passare dei minuti il Palermo C5 sembra avere il pieno controllo della partita come testimoniano le sette occasioni da rete limpidissime create dalle rosanero.

Tuttavia a passare in vantaggio saranno le padrone di casa grazie al gol di Orlando, conclusione velenosa che non lascia scampo all’estremo difensore del Palermo C5.

Il risultato non cambierà più nella prima frazione: si andrà all’intervallo sul momentaneo 1-0 in favore della New Team Etneo.

SECONDO TEMPO:

La musica cambia nella ripresa con il Palermo Calcio a5 meno sprecone e molto più cinico sotto porta.

La compagine rosanero, infatti, prima pareggia subito i conti con la rete siglata da Leone, quindi trova il sorpasso con il gol firmato da Santostefano.

Gara vibrante, tutt’altro che finita.

New Team Etneo torna a proiettarsi in avanti trovando la rete del momentaneo 2-2 segnata da Russo.

Le ladies rosanero, però, mostrano cuore e carattere chiudendo definitivamente i conti con la splendida rete di Di Girolamo che fissa il risultato sul 2-3.

Prossimo incontro del Palermo C5 femminile contro Agira, match in programma domenica 21 aprile, tra le mura amiche del Tocha Stadium, fischio d’inizio alle ore 19.

In palio l’ambito pass per accedere alla finalissima per la promozione in B.