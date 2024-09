Palermo verso il Napoli: il report dell’allenamento odierno

Pochi giorni e i rosanero di mister Dionisi scenderanno in campo al Maradona di Napoli, per sfidare i partenopei nel match valevole per la Coppa Italia. Il Palermo, mediante una comunicato, ha reso noto il report odierno:

“È proseguita stamattina al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro il Napoli.

Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo”.