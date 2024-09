Escl. Stellone: «Il Palermo a Napoli può fare l’impresa, una vittoria al “Maradona” darebbe entusiasmo»

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Palermo. I rosanero di mister Dionisi voleranno, infatti, al Maradona di Napoli per affrontare i partenopei nella sfida di Coppa Italia in programma giovedì 26 settembre ore 21.00. Per parlare del match è intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, il doppio ex della sfida Roberto Stellone.

Il Palermo può riuscire nell’impresa?

«Il Palermo può riuscire nell’impresa perché è una partita secca. È una gara che va affrontata con la giusta concentrazione ed intensità, pensando anche che magari Conte scelga di far giocare alcuni calciatori che hanno giocato meno in questo inizio di campionato. Tutto è possibile. Nel passato è successo spesso che la squadra di categoria inferiore riesce a vincere nella gara singola, contro una di categoria superiore. Sarà un match in cui entrambe cercheranno di passare».

Come si ferma la forza offensiva del Napoli?

«Il Napoli è una squadra molto forte. Va fatta una gara ordinata, di grande concentrazione. Soprattutto quando il pallino del gioco sarà in mano ai partenopei, servirà il massimo sforzo da parte di tutti gli 11 in campo».

Un’ipotetica vittoria dei rosanero al Maradona, potrebbe svoltare la stagione dei rosanero?

«Una vittoria darebbe sicuramente certezze, entusiasmo. Le vittorie servono e ti danno una fiducia importante, soprattutto contro una squadra di prestigio contro il Napoli. Comunque, in caso di non vittoria, non cambierebbe nulla per il cammino dei rosanero. Il Palermo ha costruito un’ottima squadra, ha cambiato molto con un allenatore nuovo a cui va dato tempo».

Dove può arrivare in campionato il Napoli di Conte?

«Parliamo di una squadra forte che però viene da una stagione negativa. C’è da lavorare soprattutto sotto l’aspetto del gioco e Conte lo sta facendo ed è il numero uno su questo. È una squadra in ripresa soprattutto sotto l’aspetto mentale, lotterà fino alla fine per cercare di vincere il campionato».