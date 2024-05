Palermo-Venezia, il doppio ex Pomini: «Il Barbera dà sempre qualcosa in più, che vinca il migliore»

L’ex rosanero Alberto Pomini ha parlato ai microfoni di “TMW” esprimendosi su tanti temi, tra questi anche il cambio in porta del Palermo e il match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Mi godrò la partita. Contro la Sampdoria ho visto un ottimo Palermo. Non so con quanti meriti del rosanero e quanti demeriti dei blucerchiati. Il Barbera però dà sempre qualcosa in piu. Il Palermo sta bene. Ma il Venezia è una squadra ostica e molto competitiva. Per chi tiferò? Vedrò la partita, essendo legato ad entrambe le squadre mi auguro vinca il migliore».

«Desplanches-Pigliacelli? Una scelta che era un po’ nell’aria, soprattutto quando i risultati scricchiolavano. Mi dispiace per Mirko perché a livello personale stava facendo bene. Quando hai due portieri di qualità e magari non arrivano i risultati si tende a provare l’altra soluzione. Venezia? Una squadra tosta, costruita per vincere e fa un bel calcio. La squadra è in ottimo stato di forma. Il Venezia dirà la sua e ha il vantaggio della posizione di classifica che ai playoff non è poco. Sarà una grande partita, il Palermo però ha ritrovato le certezze».

«La favorita per la vittoria finale? Ho visto che la Cremonese due mesi fa era in grande condizione. Il Venezia è la squadra più costante, il Catanzaro la sorpresa e il Palermo è stato discontinuo. Ma sono tutte squadre forti. Uomini chiave? Brunori e Pohjanpalo sono i bomber e potrebbero rivelarsi importanti. Ma a fare la differenza saranno i reparti difensivi».