Ancora sanzioni per i locali.

Secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, sono stati chiusi per 5 giorni due locali in via Chiavettieri e uno in via Maestri D’Acqua, a Palermo, perché i titolari vendevano alcolici oltre l’orario consentito delle 18 e davanti agli esercizi commerciali c’erano assembramenti.