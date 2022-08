Un vasto incendio è stato appiccato da poco in zona borgo nuovo, a Palermo. Il forte vento e le temperature elevate stanno alimentando il rogo. La zona brucia da ore, sono intervenute le forze dell’ordine per arginare le fiamme ma intanto la gente impaurita ha lasciato le case, come testimoniano anche le file di auto. La situazione è drammatica.