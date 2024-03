Palermo, una vittoria nelle ultime nove trasferte. A Lecco bisogna tornare subito a volare

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che nelle ultime nove trasferte ha vinto una sola volta.

Una media da retrocessione in Serie C, altro che A. Quello che il Palermo sta mettendo in mostra in queste ultime trasferte non è di certo qualcosa di cui andar fieri, soprattutto se le ambizioni portano a un salto di categoria o quantomeno a provare a restare nel treno di quelle formazioni che lottano per una posizione di classifica più alta per giocarsi la massima serie ai play-off. Con la sconfitta di Brescia, infatti, il Palermo ha inanellato la terza battuta d’arresto esterna nelle ultime nove partite di campionato giocate fuori casa, peggiorando un trend lontano dalle mura amiche che inizialmente aveva portato diversi punti alla causa rosanero.

Un trend che va necessariamente invertito domenica prossima a Lecco, contro l’ultima della classe. Il punto di non ritorno è stato toccato il 7 ottobre, nella trasferta di Modena. In quell’occasione il Palermo riuscì ad avere la meglio sui «canarini», sconfitti per 2-0. Era la quarta vittoria esterna consecutiva del Palermo, che nei primi mesi del campionato viaggiava più forte fuori che dentro casa: nelle prime cinque partite esterne, infatti, la squadra di Corini era riuscita a cogliere ben 4 vittorie (Reggiana, Ascoli, Venezia e appunto Modena) e un pari (al San Nicola di Bari), per un totale di 13 punti su potenziali 15 a disposizione.

Un filotto a dir poco esaltante che, tuttavia, ha trovato fine dopo la vittoria del Braglia. Come mai? Domanda di difficile soluzione, sta di fatto che Brunori e compagni nelle successive nove partite hanno vinto solamente una volta, a Piacenza contro la Feralpisalò. Poi, 5 pareggi (Ternana, Parma, Como, Catanzaro, Cremonese) e 3 sconfitte (Samp, Cittadella, Brescia) che hanno portato in dote 8 punti sui potenziali 27 a disposizione. Un’inversione di tendenza drastica e preoccupante, che ha complicato il campionato del Palermo che sembrava lanciatissimo verso il secondo posto.