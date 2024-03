Palermo, fuori casa ora soltanto «piccole»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli impegni del Palermo in trasferta.

Padrone del proprio destino nella rincorsa alla promozione e arbitro nella rincorsa a play-off e salvezza: il cammino del Palermo in trasferta non prevede più incroci di alta classifica, ma visto il bilancio recente non è detto che sia una buona notizia. Le sfidanti dei rosa stanno tutte dal 10° posto in giù e nessuna di queste vanta tra le mura amiche un buon bilancio: toccherà a Brunori e compagni far valere differenza tecnica e qualità in campo, al netto dei vari alti e bassi.

Il primo banco di prova sarà il Lecco ultimo in classifica, che al Rigamonti-Ceppi ha una striscia aperta di quattro sconfitte di fila con un gol fatto e dieci subiti; la successiva trasferta è con il Pisa, altro avversario incostante situato attualmente a metà esatta tra play-off e play-out.

A seguire la sfida al Cosenza, squadra capace di vincere al Barbera all’andata ma che all’attivo ha già sei sconfitte in casa; il penultimo appuntamento esterno è con lo Spezia, che tra le mura amiche vanta il minor numero di vittorie (due) e gol segnati (dieci) in Serie B. La stagione si chiuderà facendo visita a un Südtirol momentaneamente decimo, a ridosso dei play-off: probabile che il 10 maggio sia uno snodo decisivo tanto per Corini quanto per Valente.