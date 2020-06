Tragedia sfiorata a Palermo in una lite tra un giovane e un fruttivendolo. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, il commerciante ha ricevuto una coltellata dietro l’orecchio dal giovane. Lo scontro è avvenuto in Corso Calatafimi. Per l’uomo ferito 5 giorni di prognosi e qualche punto di sutura.