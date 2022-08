L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno a casa del palermitano Francesco Di Mariano.

Negli ultimi anni era tornato a Palermo solo per le vacanze. Qualche giorno a Mondello in estate, poi tra Natale e Capodanno per una cena in famiglia e un saluto agli amici del quartiere. Ieri in tarda serata Francesco Di Mariano è atterrato a Punta Raisi, ma stavolta la situazione è diversa: è tornato per rimanere a lungo, come testimonia anche il suo contratto, un triennale che lo legherà al Palermo fino al 2025.

Per il nipote di Totò Schillaci, un sogno che diventa realtà. Come tanti palermitani della sua generazione. Di Mariano ha vissuto l’era d’oro del Palermo da tifoso per sfondare ha dovuto emigrare. Francesco aveva 8 anni quando Corini indossava la fascia da capitano e riportava i rosanero in Serie A. Adesso potrebbe toccare a lui quella sorte.