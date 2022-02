L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pari di ieri tra Campobasso e Palermo.

Il Francavilla grazie al successo contro il Potenza e al sesto risultato utile di fila sale al secondo posto (a otto punti dal Bari), per la prima volta da quando milita in Serie C. Superato in classifica il Monopoli, battuto dal Picerno che centra il primo successo di questo 2022. Male anche l’Avellino: il Catanzaro grazie a Vazquez (dalla distanza) e Martinelli (di testa) ha fermato la striscia di 16 risultati utili degli irpini.

Ottima invece la prova del Catania che espugna il campo della Turris. Vittoria per 3-1 per i ragazzi di Baldini (espulso come il collega Caneo nel finale carico di tensione) che ringraziano ancora Luca Moro, autore di uno splendido gol di testa (su punizione di Pinto) che lo fa arrivare a quota 21 gol: è sempre di più il capocannoniere del campionato. Il Palermo invece è costretto al pareggio a Campobasso dopo una bella partita. La doppietta di Brunori non è sufficiente ai rosanero, costretti al secondo 2-2 di fila dopo quello in casa con il Messina.