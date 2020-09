Adesso è anche ufficiale, colpo in difesa per il Palermo: ecco Michele Somma. Di seguito la nota del club rosanero:

“Michele Somma è un nuovo calciatore del Palermo. Per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. A Michele, che ha già svolto il primo allenamento con i compagni, i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero”.