Adesso ci siamo, Roberto Floriano si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Secondo quanto riporta “Alfredopedullà.com”, l’esterno offensivo classe 1986 ha detto sì al club rosanero. Su di lui c’erano altri club di serie C, ma il giocatore ha scelto di sposare la causa rosanero e il duo Sagramola-Castagnini sta per mettere a segno un colpo di assoluto spessore per il reparto offensivo.