L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”si sofferma sugli allenamenti del Palermo. Capodanno libero, ma non per tutti. Ieri, Pergolizzi ha concesso una giornata di libertà ai suoi giocatori. Seduta facoltativa, alla quale ha partecipato gran parte della squadra, in una location inedita per i rosanero: il primo allenamento del 2020 si è svolto infatti allo stadio delle Palme, il sesto impianto ad avere ospitato il Palermo nel corso di questa stagione. Prosegue così la preparazione della squadra verso la sfida interna col Marsala. Pochi dubbi per il tecnico, che in attacco potrà contare sull’ultimo arrivato Silipo che ha scelto la maglia numero 30.