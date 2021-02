“Non vanifichiamo gli sforzi fatti in queste settimane, non bisogna abbassare l’attenzione”.

Mentre Palermo riscopre l’estate con un temperature record per il 6 febbraio, e ci sono assembramenti da Mondello al Foro Italico alle zone commerciali, l’allarme arriva dal primario di malattie infettive dell’ospedale Cervello Massimo Farinella.





Queste le sue parole riportate da “Repubblica.it”: “Le persone hanno comprensibilmente voglia di uscire e il nostro clima con queste giornate è una chiara tentazione, ma non bisogna commettere l’errore di sottovalutare i rischi e assembrarsi. La curva epidemica è in leggera flessione, la pressione nei reparti di emergenza e quelli di alta e media assistenza si sta abbassando, non vanifichiamo i sacrifici per ottenere questi risultati”.