Grande gesto di fair play dell’ex rosa Belotti al 33′ di Atalanta-Torino.

Il Gallo cade a terra al limite dell’area nerazzurra, in mezzo a tre avversari: l’arbitro Fourneau assegna una punizione da ottima posizione e ammonisce Romero. Il primo pensiero dell’attaccante granata è quello di avvisare il direttore di gara di non aver subito alcun fallo, facendo un chiaro gesto con la mano.





L’episodio assume ancora più valore alla luce del risultato, che vedeva il Torino già sotto di tre gol. Sarebbe stato facile per Belotti approfittare della svista arbitrale, ma per una volta non è andata così e la sfera è stata restituita all’Atalanta. E qualcuno avrà visto come un segno del destino il rigore assegnato pochi minuti dopo agli ospiti e guadagnato proprio dal Gallo che dal dischetto prima si fa ipnotizzare da Gollini e poi, sulla ribattuta, ribadisce in rete per il 3-1.