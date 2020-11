Buone notizie in casa Palermo: nello spogliatoio del rosanero sono tutti negativi i calciatori che avevano contratto il Coronavirus.

Alcuni di questi sono stati già convocati da Roberto Boscaglia per la trasferta di Catanzaro (17 in totale i calciatori partiti), hanno naturalmente superato le visite di idoneità all’attività agonistica previste da protocollo. Altri, invece, tra domani e giovedì, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti in modo tale da consentire il loro utilizzo già dal derby contro il Catania.





In particolare per tre calciatori guariti dal Coronavirus sono necessari altri esami diagnostici prima di ricevere l’ok per il ritorno in campo.