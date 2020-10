Alla fine, quando tutto sembrava pronto, Palermo-Turris non si gioca.

Il Palermo ha riscontrato la positività al Coronavirus di 9 giocatori e del tecnico Roberto Boscaglia.





Il match si sarebbe dovuto giocare ugualmente, visto che con 13 effettivi in rosa è possibile svolgere le gare, ma secondo indiscrezioni, l’Asp di Palermo, proprio a ridosso dell’inizio dell’incontro avrebbe consigliato al club rosanero di non disputare l’incontro. La società ha avvertito la Lega che ha dunque dato l’ok per il rinvio.