Un turista italostatunitense che si trova in un albergo in centro a Palermo con la febbre oltre 38 non appena ha visto arrivare i sanitari dell’Asp che dovevano eseguire il tampone è fuggito dalla struttura. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, l’uomo è stato ritrovato nei pressi del teatro Politeama i carabinieri e gli uomini dell’Asp.

E stato portato all’ospedale Ingrassia per eseguire il tampone come da prassi. Al momento è in isolamento. Il tampone è stato eseguito e si attende l’esito. Secondo quanto ha raccontato non aveva avuto in passato incontri o contatti con altre persone arrivate da altri paesi.