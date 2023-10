Altro brutto episodio nei pressi della stazione centrale di Palermo. Un turista inglese, con addosso una collana d’oro, è stato aggredito e derubato in via Cosmo Guastella. Il malvivente – riporta Gds.it – l’avrebbe spintonato e poi strappato il gioiello con violenza e in seguito è intervenuto il 118 per trasportare la vittima in ospedale.