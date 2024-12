Palermo, tre sconfitte consecutive non si vedevano dalla stagione 22/23

Il Palermo affonda e non riesce più a vincere. Il club di viale del Fante da tre giornate non riesce a portare a casa un punto e la classifica, giornata dopo giornata, è sempre più impietosa, con lo spettro playout che dista solamente tre punti.

Un cammino così negativo, con tre sconfitte consecutive, i rosanero non lo registravano dalla stagione 2022/2023, quando si inchinarono a Frosinone, Sudtirol (entrambe impostesi con il risultato di 1-0) e Ternana che mise al tappeto la squadra allenata allora da Corini per 3-0, mentre adesso ad uscire vittoriose sono state, in fila, Carrarese, Catanzaro e Sassuolo.

La sconfitta contro la Ternana fece scivolare i rosanero al sedicesimo posto, quindi in piena zona playout, e al 90’ ci fu anche la contestazione dei tifosi rosanero presenti al Libero Liberati. Da quel match a Terni il Palermo uscì con le ossa rotte, ma subito dopo arrivò una reazione perché i ragazzi allenati da Corini misero in fila quattro risultati utili (due pareggi e due vittorie).

I due cammini “negativi” hanno una cosa in comune, cioè sono iniziati con le sconfitte in trasferta (Frosinone nella stagione 22/23, Carrara in questa) per poi proseguire al Barbera e poi nuovamente in trasferta, come detto di Terni e ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

A dire il vero il Palermo, se si guarda solamente al numero della giornata anche nella scorsa stagione registrò tre sconfitte. Si tratta delle giornate undici, dodici e tredici, ma tra la dodicesima e la tredicesima si giocò il recupero del match Palermo-Brescia, rinviata perché non si conoscevano ancora la squadra ripescata al posto della Reggina non iscrittasi al campionato.