Prossimo avversario Palermo. Bari, Lasagna: «Abbiamo il potenziale per fare qualcosa di importante»

Il 26 dicembre andrà in scena l’intera 19esima e ultima giornata del girone di andata di Serie B. Il Palermo riceverà la visita del Bari al “Renzo Barbera” ed entrambe le squadre si vorranno riscattare dalle sconfitte nell’ultimo turno rimediate rispettivamente contro Sassuolo e Sudtirol. Kevin Lasagna, attaccante biancorosso, si è concesso ad una lunga intervista a Fanpage.it nella quale ha rilasciato le seguenti parole sulla sua esperienza in Puglia:

«La mia stagione sta andando bene, perché ho trovato un ottimo gruppo e anche come squadra stiamo facendo bene, perché dopo magari una parentesi non positiva dello scorso anno quest’anno abbiamo iniziato con il piede giusto. Dal punto personale potrebbe andare meglio perché magari ho fallito qualche occasione però sono molto contento di questa mia avventura. Quando mi ha chiamato Magalini, mi è venuto quasi da ridere. Lui era direttore al Chievo e io avevo 10 anni. Anche lì ci furono dei provini molto selettivi, perchè il Chievo, in quegli anni, era una super società e faceva i preliminari di Champions. Risentirlo questa estate mi ha fatto molto piacere perché mi voleva per una squadra molto importante della Serie B e con un con un pubblico speciale. Obiettivi? Nel breve spero di portare questa squadra il più alto possibile perché penso che abbiamo le potenzialità, abbiamo un ottimo organico e forse dobbiamo crederci un po’ di più. Penso che si può fare qualcosa di importante con questa squadra. Spero di realizzare più gol possibili per me e, soprattutto, per la squadra».