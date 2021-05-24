Anche tre diffidati nel Palermo dopo le decisioni assunte oggi dal Giudice Sportivo di Serie C.
Ecco quanto si legge nella nota:
AMMONIZIONE (I INFR)
BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)
CIANCIO SIMONE (AVELLINO)
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
LAEZZA GIULIANO (AVELLINO)
CIANCI PIETRO (BARI)
DE RISIO CARLO (BARI)
MARRAS MANUEL (BARI)
GUIDETTI LUCA (FERALPISALÒ)
LEGATI ELIA (FERALPISALÒ)
GATTO EMANUELE (SUDTIROL)
KARIC NERMIN (SUDTIROL)
TAIT FABIAN (SUDTIROL)
CORRADI MATTIA (MODENA)
GERLI FABIO (MODENA)
MIGNANELLI DANIELE (MODENA)
MURONI MATTIA (MODENA)
DEROSE FRANCESCO (PALERMO)
MARCONI IVAN (PALERMO)
SARANITI ANDREA (PALERMO)
DAMONTE LORIS (RENATE)
POSSENTI MARCELLO (RENATE)
RANIERI ROBERTO (RENATE)