Palermo: torta di compleanno per mister Mignani (FOTO)

Oggi Michele Mignani compie 52 anni, festeggiando il suo primo compleanno da allenatore del Palermo. Domani, contro lo Spezia, l’ex tecnico del Bari ha l’obiettivo di far tornare i rosanero alla vittoria, che manca esattamente dal 10 marzo in occasione della sfida di Lecco. In attesa della gara contro i bianconeri, mister Mignani si gode il suo giorno di compleanno a Lerici, dove la squadra siciliana è arrivata qualche ore fa.

Attraverso le Instagram stories, il Palermo ha pubblicato una foto attraverso la quale porge gli auguri all’allenatore classe ’72: “Buon compleanno mister”.