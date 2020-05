Secondo quanto riporta “Il Sicilia”, neanche il tempo di riavviare la movida che a Palermo torna di moda il degrado. Ad essere bersaglio degli incivili del divertimento notturno, stavolta è piazza Magione. I residenti della storica piazza del capoluogo siciliano si sono ritrovati davanti ad uno spettacolo agghiacciante. Centinaia di bottiglie di vetro e rifiuti indifferenziati popolano la piazza alle prime luci dell’alba.

Nella nottata appena trascorsa, sono diversi gli assembramenti segnalati in città. Non ultimi quelli presenti alla Vucciria, in cui si sono ritrovati centinaia di palermitani, molti dei quali non a distanza di sicurezza e privi di mascherine protettive, così come prevede il Dpcm e l’ordinanza del presidente della Regione.

Folla davanti ai locali, presi d’assalto senza le misure precauzionali per contrastare il contagio previste dalle disposizioni che da oggi hanno dato il via.

Non è bastato quindi l’appello alla moderazione fatto dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Il primo cittadino aveva intimato che, nel caso in cui non si fossero rispettate le regole, avrebbe richiuso tutto. Staremo a vedere cosa deciderà di fare adesso.