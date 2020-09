Palermo: Testaverde chiude la friggitoria a Mondello per la crisi dovuta al Coronavirus

Un’altra storica attività di Palermo chiude i battenti a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus. Si tratta della storica Friggitoria Testaverde di Mondello, che chiude dopo 41 anni di attività.

La scelta di Rosario Testaverde, con i figli Gianluca e Alessandra, è stata obbligata.

“Non ce l’abbiamo fatta – spiega Alessandra Testarverde al “Giornale di Sicilia” -, il lockdown ci aveva già buttato giù poi c’è stata la rimodulazione dello spazio del locale e l’eliminazione dei tavolini all’interno per problemi di spazio. Dopo quei mesi di inattività forzata, abbiamo riaperto sperando di farcela e, in qualche modo, l’estate è passata. Ma da fine agosto, con la partenza dei villeggianti, sono cresciute solo le spese e l’affitto è diventato insostenibile. E poi, tutto questo martellante pessimismo generalizzato per il futuro non fa ben sperare”.