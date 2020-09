Dopo il mancato tesseramento, in seguito al periodo di prova col Palermo in ritiro a Petralia Sottana, il difensore gambiano Bubacarr Marong molto presto potrebbe trovare squadra, in Serie D.

Secondo quanto riportato da “Goalsicilia.it” Bubacarr, infatti, potrebbe essere presto un rinforzo del Savoia di mister Aronica.