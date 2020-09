Lo Sport che vedremo oggi secondo OAsport.it. Tennis e tanto ciclismo oggi, oltre il Tour ci sono anche la Coppa Sabatini e il Giro Rosa, il calcio in serata.

Per quanto riguarda il tennis a partire dalle 11 su Sky Sport e Supertennis, va in scena il secondo turno degli internazionali di Roma. Focus sugli internazionali di Roma dove c’è anche il Golden Gala. A metà pomeriggio si prepara la 24 ore di Le Mans. In serata appuntamenti con il calcio internazionale dall’Argentina, dalla Francia e poi c’è il secondo turno di Europa League con il Milan.

Il palinsesto di oggi:

10.00 ciclismo – Coppa Sabatini (diretta su RaiSport dalle ore 12.10, diretta streaming su Eurosport dalle ore 13.45; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN).

11.00 TENNIS (Internazionali d’Italia) – Secondo turno (diretta su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go e su NowTV; Gli incontri del tabellone femminile saranno trasmessi da SuperTennis).

12.00 ciclismo – Giro Rosa, 7ª tappa Nola-Maddaloni (differita su RaiSport alle ore 18.00).

12.30 ciclismo – Tour de France, 18ª tappa Meribel-La Roche sur Foron (diretta su Rai 2 dalle ore 14.00, diretta su Eurosport dalle ore 12.00; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN).

12.50 golf – US Open, primo giro (diretta streaming su Golf TV).

17.00 motorsport – 24 Ore di Le Mans, qualifiche (diretta su Eurosport; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN).

17.45 atletica leggera – Golden Gala a Roma (diretta su RAI 2 dalle ore 18.20, diretta streaming su RaiPlay).

20.00 calcio (Europa League, secondo turno preliminare) – Shamrock Rovers-Milan (diretta streaming su DAZN).

21.00 calcio (Ligue 1) – Marsiglia-St. Etienne (diretta streaming su DAZN).

22.00 calcio (Copa Libertadores) – Racing Club-Nacional (diretta streaming su DAZN).