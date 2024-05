Palermo, terzo infortunio stagionale per Coulibaly. Le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul terzo infortunio stagionale per Coulibaly.

Il centrocampista senegalese Coulibaly sta vivendo un periodo sfortunato a causa dei ripetuti infortuni muscolari. Questo è il suo terzo infortunio stagionale, tutti relativi a lesioni al soleo della gamba destra. A causa di quest’ultimo infortunio, non sarà disponibile per la partita di oggi contro lo Spezia.

Questo tipo di infortunio ripetitivo è preoccupante poiché indica una possibile vulnerabilità nell’area lesionata o forse una carenza nella riabilitazione o nel recupero completo prima di tornare in campo.

Gli infortuni muscolari, come le lesioni al soleo, richiedono un’attenta gestione e spesso un periodo di riposo completo, seguito da riabilitazione mirata per rafforzare il muscolo e prevenire ulteriori danni. È essenziale che il club e il giocatore collaborino con il team medico per garantire un recupero completo e prevenire la ricorrenza di infortuni simili in futuro.