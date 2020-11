Il Palermo continua a galoppare sulle ali dell’entusiasmo e conquista la terza vittoria di fila, la seconda in casa. Questo pomeriggio, infatti, la squadra di Boscaglia e riuscita ad imporsi sul Potenza di Capuano per 1-0, grazie al gol nel finale di Luperini, su assist di Silipo, entrambi subentrati a partita in corso.

Il match odierno ha palesato la stanchezza fisica e mentale dei ragazzi di Boscaglia, stremati dopo le diverse partite consecutive ravvicinate. A decidere il match sono stati infatti i cambi operati nel secondo tempo dal mister gelese. Fuori Broh e Kanoute, entrambi sotto tono quest’oggi, e dentro Luperini e Silipo, protagonisti assoluti della vittoria rosanero odierna.





Vittoria che fa emergere sempre più il carattere di questa squadra. La compattezza e la voglia di vincere non sono mai mancate neanche quest’oggi, nonostante un avversario molto chiuso in difesa, e una manovra piuttosto macchinosa.

Adesso, il Palermo, a quota 12 punti, riaggancia momentaneamente la zona play off, ma non basta. Le prossime tre partite, se vinte, permetterebbero agli uomini di Boscaglia di consolidarsi sempre di più nelle zone di vertice della classifica.

Al termine del girone di andata, poi, si inizieranno a tirare le somme, per analizzare realmente quali possono essere gli obiettivi e le ambizioni di questa squadra, sempre più a immagine e somiglianza di mister Boscaglia.