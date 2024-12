Palermo terrificante al “Dei Marmi”, la Carrarese vince 1-0

Al “Dei Marmi” va in scena un Palermo terrificante. Nel primo tempo i siciliani giocano leggermente meglio, sono, infatti, diversi i tiri verso la porta da parte dei rosanero che non trovano mai la porta. Con Ranocchia e Verre che provano a scuotere i suoi. La Carrarese soffre ma prova a ripartire, all’intervallo il match termina sullo 0-0. Nella ripresa i rosanero rimangono nello spogliatoio e la Carrarese domina in ogni angolo di campo. Tante le occasioni da gol sprecate per gli avversari fino all’arrivo del gol che decide il match di Sphendi al 77′, su una gestione orribile da parte di Gomes insieme a Desplanches. I rosanero provano a reagire, ma non riescono mai a rendersi pericolosi. Al “Dei Marmi” la sfida termina sul punteggio di 1-0.

SECONDO TEMPO

Fischio finale, Carrarese-Palermo termina 1-0.

90+4′ – La Carrarese prova a chiuderla: Finotto in ripartenza calcia alto.

90+1′- Il Palermo prova a creare occasioni, ma il risultato è deludente.

Sono 5′ di recupero.

86′- Ultimo cambio per la Carrarese: Zuelli per Palmieri.

82′- Tre cambi per la Carrarese: fuori Cerri per Finotto, Guarino per Oliana e Capello per Sphendi.

80′- Ultimo cambio per il Palermo con Segre al posto di Gomes.

77′- GOL CARRARESE. Errore elementare tra Gomes e Desplanches, gestione orribile con Sphendi che può solo spingere in porta. Carrarese in vantaggio e giallo anche per Sphendi.

75′- Prova ad affacciarsi in avanti anche il Palermo, con Brunori che guadagna un calcio d’angolo.

73′- Giallo per Guarino, fallo da dietro su Brunori.

71′- Altro cambio per il Palermo: fuori Insigne dentro Le Douaron.

70′- Si salva ancora il Palermo: Giovane a pochi passi di Desplanches calcia trovando l’opposizione dell’estremo difensore.

69′- Primo giallo del match, lo prende Ceccaroni che ferma fallosamente la potenziale ripartenza di Zanon.

66′- Cambi per la Carrarese: fuori Bouah per Zanon.

65′- Occasionissima Carrarese. Sphendi, solo davanti Desplanches, calcia addosso all’estremo difensore rosanero. Palla che scavalca il portiere, con Sphendi che calciando a botta sicura trova l’opposizione decisiva di Ceccaroni.

62′- Ennesimo tiro alto di Insigne. Sinistro dal limite che termina sopra la traversa.

60′- Triplo cambio per il Palermo: fuori Henry, Di Mariano e Verre dentro Brunori, Di Francesco e Vasic.

59′- Tira da fuori anche Insigne: palla fuori.

57′- Altro tiro di Ranocchia, mancino da fuori che termina alla sinistra di Bleve ma lontano dalla porta.

53′- Errore difensivo di Illanes che regala palla al Palermo, i rosanero non riescono a sfruttare l’occasione.

51′- Occasione Carrarese: Cerri calcia dal limite, si oppone Desplanches.

48′- I padroni di casa cercano di mettere alle strette i rosanero, che faticano a ripartire.

46′ – Subito Carrarese in attacco, il Palermo si difende.

Inizia la seconda frazione di gioco!

PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo, 0-0 tra Carrarese e Palermo.

45+2′- Chiude in attacco il Palermo, ma arriva il duplice fischio di Crezzini.

Sono 2′ di recupero.

44′- Occasione Palermo: Di Mariano crossa per Henry che con il mancino spara alto.

43′- Il Palermo prova con Ranocchia a creare. La manovra però pecca nell’ultimo passaggio.

40′- Dal corner Illanes stacca colpendo la sfera, palla fuori.

38′- Punizione pericolosa in favore della Carrarese. Palla finisce sui piedi di Shpendi che guadagna un calcio d’angolo.

35′- Momento lento del match. Entrambe le formazioni cercano di impostare dal basso, ma faticano a velocizzare il gioco.

27′- Occasione Insigne. Azione ben strutturata da parte dei rosanero con la sfera che arriva all’esterno d’attacco rosanero che prova un mancino a giro, altro tiro lontano dallo specchio.

25′- Pericolosi i padroni di casa. Rinvio sbilenco di Desplanches che regala palla a Schiavi. Il centrocampista imbuca per Shpendi che calcia centrale.

22′- Ranocchia ci ritenta. Il centrocampista riceve palla e con il mancino prova a centrare la porta, tiro fuori misura.

17′- Ancora Carrarese. Altro errore goffo di Nikolaou che regala una nuova occasione agli avversari, la conclusione di Schiavi è imprecisa.

13′- Aumenta i giri la Carrarese. Azione rocambolesca dentro l’area dei rosanero, sfera che termina tra le mani di Desplanches.

10′- La Carrarese prova a prendere campo e a costruire valide azioni offensive.

6′- Insiste il Palermo. Bene Di Mariano che supera un uomo e cede la sfera a Ranocchia: il mancino del centrocampista termina alto.

5′- Arriva il primo tiro del match per i rosanero. Di Mariano calcia di prima un pallone vagante, la sfera termina alta sopra la traversa.

4′- Il Palermo prova a rendersi pericoloso, grande fraseggio sulla destra con la palla che termina in calcio d’angolo.

1′- Fase di studio del match, ma il Palermo prova a prendere in mano subito il pallino del gioco.

Fischia Crezzini , è iniziata Carrarese-Palermo!

TABELLINO:

CARRARESE: 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 11 Cicconi, 13 Bouah, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 19 Shpendi, 20 Giovane, 34 Guarino, 90 Cerri.

A disposizione: 24 Chiorra, 6 Oliana, 8 Palmieri, 9 Cherubini, 10 Panico, 25 Falco, 28 Capello, 32 Finotto, 39 Motolese, 72 Zanon, 77 Belloni, 82 Capezzi.

Allenatore: Calabro.

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 6 Gomes, 7 Di Mariano (C), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 20 Henry, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Crezzini (Siena).

AA1: Cecconi (Empoli).

AA2: Fontani (Siena).

IV UFFICIALE: Poli (Verona).

VAR: Dionisi (L’Aquila).

AVAR: Marcenaro (Genova).