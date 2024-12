Carrarese-Palermo 1-0: le pagelle del match

Nel diluvio di Carrara è buio pesto per il Palermo. Un’altra sconfitta per i rosanero che proprio non riescono a trovare un briciolo di continuità. Il club siciliano crolla in trasferta con la Carrarese e perde ulteriormente terreno sulle zone alte della classifica. Decisivo il pasticcio di Gomes che non si accorge dell’uscita del portiere e di testa di fatto consegna la palla a Shpendi che deve solo appoggiare in rete. Ennesimo passo indietro per la squadra di Dionisi che non riesce a cavalcare l’entusiasmo dopo la vittoria sullo Spezia e scivola giù in classifica. La vittoria in trasferta manca ormai addirittura dal 30 settembre col Sudtirol.

Le pagelle del match:

DESPLANCHES 6,5 – Di fatto mai impegnato dalla Carrarese nel primo tempo. Decisamente di più nella ripresa quando deve compiere un intervento prodigioso sul tiro a botta sicura di Giovane. Sul pasticcio di Gomes può fare ben poco, visto che era già in fase di uscita.

DIAKITE’ 5 – Meno propositivo del solito sulla fascia destra. Spreca una buona chance di testa.

NIKOLAOU 5,5 – Gestisce con esperienza la corsa degli attaccanti della Carrarese ma poi rischia grosso su un disimpegno sbagliato e per poco non regala il gol agli avversari. Rimedia subito dopo salvando una rete quasi fatta.

BANIYA 5,5 – Anche lui non rischia nulla e salva anche una potenziale occasione. Partita ordinata e conferme per Dionisi.

CECCARONI 6 – Commette diversi errori di lettura ma il salvataggio miracoloso sul tiro di Shpendi è da manuale e vale come un gol per il Palermo.

GOMES 4,5 – Gioca da mezz’ala e non da regista, meno a suo agio rispetto al solito. Decisiva la sua corsa su Giovane che lo ostacola e facilità l’intervento strepitoso di Desplanches. Poco dopo però combina un vero pasticcio che consegna il gol a Shpendi.

RANOCCHIA 6,5 – Molto ispirato, si vede che ha voglia di sbloccarsi, ma non preciso nel trovare la porta in maniera efficace, nonostante almeno 3 buone occasioni costruite. Gioca lui da play e non Gomes, un ruolo nel quale Dionisi gli sta dando sempre più spazio nelle ultime partite. Le risposte arrivano, almeno dal punto di vista della prestazione.

VERRE 5,5 – Meno ispirato del solito, non riesce mai a creare pericoli oggettivi alla Carrarese. Al 60′ lascia spazio a Vasic.

INSIGNE 5,5 – Un suo lampo nel primo tempo avrebbe potuto stappare il match, nel secondo tempo ci riprova dalla sua mattonella ma senza successo. In generale si vede poco, la sua partecipazione non è così costante durante la partita.

HENRY 5 – Poco presente nel lavoro di sponda che solitamente gli riesce molto bene. I gol continuano a non arrivare, questo Palermo ha bisogno del suo apporto che ultimamente fatica ad arrivare come oggi. L’unica vera occasione che gli capita la spreca malamente dopo un perfetto servizio di Di Mariano.

DI MARIANO 5 – Qualche iniziativa interessante nel primo tempo, come l’assist poi sprecato da Henry. Gioca con la fascia da capitano al braccio e ci mette tanto cuore.

Dal 60′ BRUNORI 5,5 – Si costruisce una buona occasione sfruttando la sua tecnica, più vivace di Henry, ma non basta.

Dal 60′ DI FRANCESCO 4,5 – In trenta minuti più recupero a disposizione di fatto non si vede mai. Un’ombra.

Dal 60′ VASIC 4,5 – Pronti via non segue il suo marcatore, Giovane, che per poco non firma il gol del vantaggio per la Carrarese. Come spesso accade il suo ingresso in campo non si rivela efficace, per usare un eufemismo.

Dal 72′ LE DOUARON s.v.

Dall’81’ SEGRE s.v.

MISTER DIONISI 4,5 – Sulla falsa riga delle ultime trasferte la squadra non riesce ad esprimersi con continuità nel corso della partita e subisce anche tante imbucate. Qualche sprazzo non può essere sufficiente. La continuità tanto richiesta non si manifesta neppure in un appuntamento sulla carta agevole. Con questo ruolino di marcia anche i playoff non sono qualcosa di scontato.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 6; Guarino 6, Illanes 6, Imperiale 6.5; Bouah 5.5, Zuelli 6, Schiavi 6.5, Cicconi 5.5; Giovane 6.5, Shpendi 7; Cerri 6.