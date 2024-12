Serie B: il Bari batte 1-0 il Cesena. Il Pisa vince a Mantova. Risultati finali e classifica aggiornata

La giornata di Serie B si chiude con risultati avvincenti e partite combattute fino all’ultimo minuto. Il Bari conquista tre punti fondamentali, il Pisa vince un match spettacolare a Mantova, mentre Carrarese e Modena strappano punti preziosi.

Bari-Cesena 1-0: Dorval decide la sfida

Al San Nicola, il Bari supera il Cesena grazie al gol di Dorval al 33’. In una gara equilibrata, i pugliesi gestiscono bene il vantaggio, resistendo agli attacchi degli ospiti e portando a casa una vittoria fondamentale per consolidare la loro posizione in classifica.

Carrarese-Palermo 1-0: Spendi regala la vittoria ai toscani

La Carrarese sorprende il Palermo con un gol decisivo al 77’. Dopo una partita dominata dalla solidità difensiva dei rosanero, Spendi trova la rete che vale tre punti pesantissimi per i padroni di casa. Per il Palermo, una sconfitta che lascia spazio a riflessioni su una prestazione poco incisiva.

Mantova-Pisa 2-3: Gol e spettacolo, Moreo firma il successo

A Mantova, il Pisa conquista una vittoria spettacolare al termine di un match ricco di emozioni. Gli ospiti partono forte con Angori (8’) e Lind (12’), ma il Mantova non si arrende e accorcia con Mancuso al 28’. Lo stesso Mancuso firma il pareggio al 54’, ma il Pisa risponde al 66’ con Moreo, che segna il gol decisivo. Una gara vibrante che conferma il carattere del Pisa e la resilienza del Mantova.

Modena-Salernitana 1-1: Pari e patta al Braglia

Al Braglia, Modena e Salernitana si spartiscono i punti in un match equilibrato. Gli ospiti passano in vantaggio al 47’ con Soriano, ma i padroni di casa rispondono al 65’ con una rete di Palumbo. Una sfida che premia la determinazione di entrambe le squadre, con un punto che serve più al morale che alla classifica.

Sassuolo – 34

Pisa – 34

Spezia – 30

Cremonese – 24

Bari – 24

Cesena – 22

Juve Stabia – 22

Palermo – 21

Brescia – 19

Carrarese – 19

Mantova – 18

Catanzaro – 17

Modena – 17

Sampdoria – 17

Salernitana – 17

Cosenza – 16

Reggiana – 15

Frosinone – 13

Südtirol – 13

Cittadella – 13