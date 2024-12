Palermo sconfitto dalla Carrarese, i tifosi a fine partita protestano: “Vergogna” (VIDEO)

Dopo l’entusiasmo generato dalla convincente vittoria contro lo Spezia, il Palermo vive una brusca battuta d’arresto, perdendo 1-0 in trasferta contro la Carrarese. Una prestazione opaca, che ha fatto riaffiorare dubbi e malumori tra i tifosi rosanero, alimentati da una prova priva di mordente e da un risultato che allontana ulteriormente le ambizioni di alta classifica.

A fine partita, la scena più significativa non è avvenuta in campo, ma sotto il settore ospiti dei tifosi rosanero. Delusi dalla prestazione, i supporter hanno espresso il proprio malcontento scandendo cori di protesta, tra cui un inequivocabile “Vergogna!” rivolto ai giocatori. Un video della scena, che mostra i calciatori rosanero in silenzio sotto lo spicchio di tifosi, è diventato rapidamente virale sui social, alimentando ulteriormente le polemiche.