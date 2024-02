Palermo-Ternana, Pereiro: «Abbiamo lavorato tanto su questa partita»

Al termine del match vinto per 2-3 dalla Ternana sul Palermo, Gaston Pereiro, autore del momentaneo 0-1, ha parlato ai microfoni di AM Terni Television. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Ternananews.it:

«Sono contento per tutta la squadra, siamo stati sempre concentrati sulla partita, abbiamo lottato su tutti i palloni, dobbiamo continuare cosi perché sabato abbiamo una partita importante. Il mister mi ha chiesto di giocare un po’ più aperto a sinistra, io faccio sempre quello che mi chiede lui, tutti abbiamo corso tanto, anche in settimana abbiamo lavorato tanto su questa partita.

Come vivo le critiche di chi dice che vado a corrente alternata? Il mio rendimento dipende dalla partita, alcune volte è più aperta, altre un po’ più chiusa, io cerco sempre di dare il mio meglio. A me piace giocare la palla, però è chiaro che ci sono anche i miei compagni, gli avversari, Io cerco di muovermi il più possibile per farmi trovare libero, l’importante è comunque aiutare la squadra».