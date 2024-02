Palermo-Ternana, Dalle Mura: «Vittoria meritata, tenevamo tanto a questa gara»

Intervenuto ai microfoni di “Am Terni Tv” Christian Dalle Mura, difensore della Ternana, ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono molto contento, abbiamo fatto una bella partita in uno stadio bellissimo. Adesso godiamoci la vittoria e pensiamo alla prossima. Il Palermo all’inizio ci ha messo in difficoltà, ma poi siamo cresciuti e abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati molto bravi a contenere i loro attacchi. Era tanto che non giocavo e nemmeno io mi aspettavo di giocarla tutta, ma mi alleno bene, lavoriamo intensamente. Abbiamo una buona gamba per pressare le squadra che cercano di giocare, volevamo fare di più e ci tenevamo tanto a questa partita».