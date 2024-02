Palermo-Ternana, ospiti in vantaggio : LA DIRETTA DELLA GARA

Il Palermo in campo per riscattarsi dopo il pareggio in casa della Cremonese, nonostante la superiorità numerica e il doppio gol di vantaggio, la Ternana per tirarsi fuori dalle secche della zona retrocessione. Si presenta così la sfida tra i rosanero e gli umbri. Corini cambia qualche interprete, scegliendo dal primo minuto Traorè e Lund, che nelle ultime è rimasto fuori per infortunio, Breda va avanti con il 3-5-2, con la coppia Raimondo e Pereiro, con l’ex Luperini in mediana.

PRIMO TEMPO:

8′ Solo il Palermo in questo avvio di gara, con la Ternana che prova a difendersi con le unghie e con i denti.

7′ Sugli sviluppi del calcio di punizione la palla arriva al capitano Matteo Brunori che calcia con l’esterno e colpisce la traversa.

5′ Ancora Chaka Traorè, sempre sull’out sinistro, conquista un altro calcio di punizione dopo il fallo di Casasola.

3′ Chaka Traorè, dopo una discesa sulla fascia sinistra di Segre, conquista un calcio di punizione sul lato corto dell’area.

1′ Gli ospiti, in completo blu, gestiscono il primo pallone del match.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 32 Ceccaroni, 70 Traorè. A disposizione: 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 20 Vasic, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

TERNANA: 1 Iannarilli, 6 Dalle Mura, 9 Raimondo, 10 Pereiro, 15 Casasola, 19 Capuano (Cap.), 32 Sgarbi, 66 Pyyhtia, 71 Luperini, 72 Amatucci, 79 Carboni. A disposizione: 22 Franchi, 3 Zoia, 4 Sorensen, 5 Boloca, 8 De Boer, 16 Faticanti, 17 Favilli, 25 Labojko, 28 Distefano, 44 Lucchesi, 65 Dionisi, 73 Marginean. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo) AA1: Fontani (Siena) AA2: Ceolin (Treviso) IV UFFICIALE: Rispoli (Locri) VAR: Nasca (Bari) AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore)

MARCATORI:

NOTE: