Palermo Sunrise, Brunori: «Raggiungere la Serie A è il nostro obiettivo comune»

Arriva su DAZN “Palermo Sunrise”, il documentario che celebra il nuovo corso del Palermo FC. In occasione del 124° anniversario del club, questo mediometraggio ripercorre la rinascita rosanero dal fallimento del 2019 fino alla recente apertura della Palermo City Football Academy. Con le testimonianze del Presidente Mirri e di Legends come Amauri e Pastore, Palermo Sunrise racconta una storia di passione e resilienza tutta rosanero.

Il capitano rosanero Matteo Brunori racconta l’intenso legame tra la squadra e i tifosi rosanero, una forza che, come lui stesso dice, “ti spinge” appena entri in campo. Ricorda con emozione il rigore decisivo contro il Padova finale playoff serie C, battuto sotto la curva, un momento in cui sentiva vibrazioni positive, certo di segnare. Rivivere quell’anno lo riempie ancora di emozioni indescrivibili, condivise con tutta la città. Brunori esprime poi un augurio condiviso da tutti: riportare il Palermo in Serie A, un traguardo che per lui, qui, ha un sapore unico.

Ecco le parole di Brunori:

«Questa gente, quando entri in campo, ti spinge, quindi non c’è bisogno di un capitano in campo. Palermo-Padova? La cosa più bella che ricordo è quel rigore battuto sotto la curva. Paradossalmente, era il rigore di cui avevo meno paura di sbagliare. Sentivo delle vibrazioni positive ed ero convinto di segnarlo. Ripensare a quell’anno mi fa vivere ancora oggi emozioni indescrivibili. Penso a tutto quello che abbiamo passato in quel momento, abbiamo vissuto insieme alla città momenti unici. L’augurio è scontato: tutti noi vogliamo raggiungere un obiettivo comune, che è la massima serie, e farlo qui a Palermo ha un sapore indescrivibile».