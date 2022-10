L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prevendita dei biglietti per Palermo-Südtirol non decollata.

Il rebus meteo si insinua nella striscia che va avanti da inizio campionato. II Palermo ha sempre portato al Barbera più di 20 mila spettatori nelle prime tre giornate casalinghe di questo torneo e prova a mantenere intatta la propria media nella sfida col Südtirol.

C’è ancora tutta la mattinata di oggi per acquistare un biglietto ma l’incognita meteorologica grava sui dubbi di chi vuole prendersi le ultime ore prima di decidere se andare o meno alto stadio. Quel the e certo e che ci sarà comunque un pubblico superiore alla media della Serie B (basterebbero solo gli abbonati…) e che fino a ieri pomeriggio la somma tra tagliandi emessi e abbonamenti era inferiore alle 15 mila unità.

Non manca molto per i 20 mila, ma oltre all’appeal della sfida con una matricola mai affrontata nella propria storia e le previsioni di forti piogge, c’è anche un orario tra i più scomodi possibili. Si gioca alle 14 ed è la prima volta che ii Palermo, in casa, non scende in campo di sera. Le precedenti sfide con Perugia, Ascoli e Genoa si erano disputate tutte alle 20.30 e lì, il pubblico palermitano, ha dato la risposta che tutti ben sappiamo: 21.835 presenti alla prima giornata contro gli umbri, 22.163 nel successivo match casalingo con i marchigiani e 23.643 ad assistere al successo nel big match col «grifone», candidato alla promozione diretta in Serie A, steso da un gol di Brunori. ToIto l’esordio stagionale in Coppa Italia (il 31 luglio, ma comunque con 13.297 presenti), al Barbera non si 6 mai andati sotto i 20 mila presenti per tutte le gare disputate finora.