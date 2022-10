Il Palermo questo pomeriggio ha perso al Barbera contro il Sudtirol. Sconfitta che non è andata giù dai tifosi rosanero sin da subito dopo il fischio finale si sono riversati sui social scagliandosi contro squadra e tecnico.

Tantissimi i commenti giunti sulla nostra pagina Facebook da parte dei supporters amareggiati per la seconda sconfitta di fila. Salvo scrive: “Gioco inesistente, schemi nulli e zero occasioni da rete… 4 sconfitte in 7 giornate. Numeri impietosi, Corini out! Purtroppo però non sarà mai esonerato!!!”.

Ed è proprio il tecnico rosanero il più bersagliato di critiche. Antonio scrive: “Corini ha vinto a Brescia perché aveva Torregrossa che segnava anche quando dormiva. Poi il nulla….la media è da retrocessione e dal gioco non sembra che ci siano molte speranze se continuano con questo allenatore e con alcuni giocatori non all’altezza”. Anche Angelo ha qualcosa da ridire su Corini: “Valente, Floriano, Broh e Massolo valgono il doppio rispetto ai “fenomeni” acquistati dalla società. Corini ne stai capendo qualcosa?!”.