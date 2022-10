Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Südtirol.

Ecco le sue parole:

«Possiamo giocare in più modi, con 4-3-3 o 4-2-3-1 con giocatori con diverse caratteristiche dietro la punta. Oggi mi serviva Floriano che è un giocatore che sa muoversi tra le linee con me lui. Cambi? Buttaro era ammonito, inserendo Soleri volevo un centrocampista più fresco e dinamico che avesse letture diverse rispetto a Stulac che era già stanco dal primo tempo. Saric e tornato molto stanco alla nazionale, viene da un’estate particolare e su di lui ci sono tantissime aspettative. Non era stato con noi a Manchester ed avevo preparato la partita con altri giocatori. Errore Pigliacelli? Mi è piaciuto sia il pubblico per come ha capito e l’ha sostenuto dopo l’errore, sia lui che è rimasto bene in partita. La cosa più facile sarebbe buttare via la palla, ma se hai un’idea di gioco devi perseguirla. Non ho parlato con lui, il preparatore mi ha detto che gli è rimasta la palla sotto nello stop e purtroppo non si è reso conto dell’avversario che lo ha attaccato in pressing molto bene».