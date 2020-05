Un 19enne palermitano le cui iniziali sono L.M.S. è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Secondo quanto riporta “Gds.it”, il giovane aveva trasformato via Padre Francesco Spoto, in una centrale dello spacico. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno notato, durante gli appostamenti, l’avvenuta cessione di dosi ad acquirenti che, a distanza dal luogo dello scambio ed in sicurezza, sono stati fermati ed identificati. Il ragazzo è stato arrestato.