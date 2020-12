Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo per l’ultima giornata di campionato in Lega Pro Girone C. Il giudice ha dato una squalifica di tre giornate per il vice di Roberto Boscaglia, Giacomo Filippi. Questa la motivazione della squalifica: “Per comportamento irriguardoso verso l’Arbitro; espulso, nell’abbandonare il campo, rivolgeva all’Arbitro espressioni offensive”. Il vice di Boscaglia salterà quindi i match con Virtus Francavilla, Cavese e Teramo.