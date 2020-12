L’Italia intera da oggi è in zona rossa e sono iniziati i controlli su tutto il territorio per il rispetto delle norme anticovid. Secondo i dati forniti dal Viminale sono 100.769 le persone controllate nelle ultime 24 ore. Tra questi 732 soggetti sono stati sanzionati e altri 8 denunciati per aver violato la quarantena.

Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state invece 13.018: 17 i negozi chiusi e 85 le sanzioni per gli esercenti.