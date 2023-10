Intervistato da “TMW” L’ex rosanero Francesco Bolzoni ha rilasciato le seguenti parole:

«Allenatori validi in carriera? Sicuramente Conte e mi è piaciuto anche Gattuso a Palermo, aveva delle idee. E con Sannino sto imparando tanto anche nella gestione del gruppo, in questo lui è un fuoriclasse. Palermo-Spezia? Dopo quei tre anni il mio cuore è per il Palermo. Spero che I rosanero riescano a vincere il campionato e che lo Spezia possa tirarsi su».