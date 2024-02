Palermo, sparatoria nel rione Sperone: un morto e un ferito

Tragedia a Palermo avvenuta esattamente nel quartiere Sperone. Come riporta Agi.it Giancarlo Romano, 37 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nei pressi di via XXVII maggio. E’ invece rimasto ferito Salvo Alessio Caruso, adesso ricoverato in ospedale in gravissime condizioni presso l’ospedale Bucchieri La Ferla.

Sull’episodio stanno indagando sia la polizia sia il medico legale in quanto la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Attualmente la zona della tragedia è presidiata dalle forze dell’ordine.