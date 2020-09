Michele Somma si separa dal Deportivo la Coruña e si avvicina sempre di più al Palermo. Il difensore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram annunciando l’addio al club spagnolo. Di seguito quanto scritto dal centrale difensivo:

“Dopo due anni qui mi sento come se dovessi dire due parole. Dal primo giorno del mio arrivo ho sentito cos’è veramente lo Sportività ed è qualcosa che, una volta passato di qui, ti rimane dentro per sempre. Ci siamo divertiti, abbiamo sofferto, abbiamo sempre lottato insieme per questi colori cercando, quando ne ho avuto la possibilità, di dare tutto in campo. Ho conosciuto persone che saranno mie amiche per sempre, sono cresciuta molto grazie ai miei colleghi, staff medico, medici, utillari, impiegati, staff e grazie a voi che ci avete sempre sostenuto. Ti porterò sempre con me nel mio cuore. Sono convinto che torneremo dove Depor merita di essere. Un grande abbraccio. Michele”