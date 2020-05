Secondo quanto raccolto da “Goalsicilia.it”, in casa Palermo, con la Serie C sullo sfondo, si cominciare a pensare anche al mercato. Uno dei talenti rosanero più ricercati sul mercato è Danilo Ambro. Il centrocampista che ha dimostrato affidabilità e ampi margini di crescita, è finito nel mirino di tre club di Serie C, due del girone B e uno del girone C. Un apprezzamento mostrato a più riprese per il talento e la giovane età del ragazzo. Al di là degli interessi però, un Palermo che punta sui palermitani, difficilmente lo lascerà partire.